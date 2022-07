Covid Lazio, i dati di oggi 10 luglio: lieve calo nei nuovi positivi, ecco la situazione negli Ospedali

E’ stato diffuso poco fa il bollettino Covid aggiornato con i dati delle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registra un lieve calo nei nuovi positivi, mentre sono stati quindici gli ingressi nei reparti ordinari Ospedalieri. Diminuiscono invece le terapie intensive. A Roma Città invece i casi si mantengono sopra quota 5.300.

Bollettino Coronavirus Lazio oggi

Ecco allora tutti i dati. In Regione oggi, a fronte di totale di 35.117 tamponi, si registrano 9.547 nuovi casi positivi (-261). Cinque purtroppo i decessi (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,1% mentre i casi a Roma città sono a quota 5.392. Gli attualmente positivi, ancora, sfiorano in tutto le 200mila unità.

La situazione negli Ospedali

Vediamo ora la situazione negli Ospedali. Ad oggi nel Lazio sono 829 i ricoverati (+15 rispetto a ieri), mentre si attestano a 62 le persone in terapia intensiva (-3). In tutto sono stati invece 4.303 i guariti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei pazienti Covid nelle strutture ospedaliere i reparti ordinari (pazienti non gravi) sono al 13% mentre i posti letti in terapia intensiva al 7%.

I numeri dalle Asl

Questi i dati dalle Asl registrati oggi, domenica 10 luglio.