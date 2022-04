Bollo auto nel Lazio, si pagherà si meno: approvata riduzione dal 5% al 10%, ecco tutti i dettagli

Bollo auto, Regione Lazio ha finalmente approvato la riduzione sulla tassa tanto odiata dagli automobilisti. Dal 5% di riduzione iniziale si passerà, attraverso una diminuzione progressiva, al 10% nel 2025.

Per quest’anno purtroppo il bollo si pagherà per intero. Ma, a partire dal 1 Gennaio 2023, si avrà uno “sconto”. Infatti la diminuzione sul bollo auto del 5% sarà in vigore con il nuovo anno riguarderà tutti i veicoli regionali. Vi sarà poi una successiva detassazione pari al 7,5% nel 2024 fino ad arrivare al 10% nel 2025. L’emendamento è stato approvato in seguito alla sua presentazione da parte di Giuseppe Simeone, esponente di Forza Italia.

Bollo auto, tassa diminuita: le parole di Giuseppe Simeone

“Non posso che esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che ho presentato alla proposta di legge concernente “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente – afferma Simeone – con il quale chiedevo di introdurre una riduzione, pari al 10% rispetto al 5% preventivato dalla Regione Lazio nel 2023, a partire dall’annualità 2024, della tassa automobilistica per i contribuenti che effettuano il pagamento entro le scadenze previste”.

Gli obiettivi di tale misura

L’obiettivo primario è quello di incentivare i cittadini al pagamento di quella che viene definita “la tassa più odiata”. Secondo alcune indagini solamente il 35% dei cittadini del Lazio paga il bollo auto entro la scadenza prevista.

Aumentare progressivamente la riduzione sulla tassa automobilistica regionale significherebbe spingere i cittadini a rispettare le scandenze previste e, ovviamente, consentirebbe anche di accrescere le entrate da parte della Regione.

Leggi anche: In arrivo la nuova Tessera Sanitaria: differenze, quando arriva e cosa cambia