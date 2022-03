In arrivo la nuova Tessera Sanitaria: differenze, quando arriva e cosa cambia

Nuova tessera sanitaria, che c’è da sapere? Sicuramente è stato notato, da chi l’ha chiesta o rinnovata dopo il 1° marzo 2022, che questa nuova carta ha qualcosa di diverso dal passato, a partire dalla veste grafica. Inoltre, per luoghi come Bolzano, le diciture sono sia in italiano che in tedesco. Ma come si è arrivati a ciò? Scopriamolo insieme.

Nuova tessera sanitaria: come è nata

La questione è partita da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La questione particolare è che l’uscita è stata a fine marzo 2022 ma il decreto è entrato in vigore all’inizio del mese. Ma cosa c’è di diverso? Per quanto riguarda le dimensioni sono rimaste le stesse di prima, ma ora, la tessera sanitaria funziona anche come codice fiscale e Carta nazionale dei servizi che permette di accedere ai portali della Pubblica Amministrazione. Inoltre questa tessera non presenta il logo della Regione di residenza. Altre modifiche ci sono se nome e cognomi hanno dei caratteri diacritici (segni aggiunti alle lettere) che vanno riportate su due righe incolonnate.

Parte anteriore

La validità? E’ sempre 6 anni (o alla scadenza del permesso di soggiorno) oppure di un anno dalla nascita. Nella parte dietro continua a esserci la tessera europea di assicurazione di malattia: ciò consente di poter usufruire delle prestazioni sanitarie negli stati dell’UE. Sul davanti invece ci sono i seguenti dati:

codice fiscale;

data di scadenza;

cognome;

nome;

sesso;

Comune di nascita;

Provincia di nascita;

data di nascita;

tre lettere in formato Braille standard a sei punti.

In basso a destra, inoltre, si trova un rettangolo sul quale compare la dicitura: «dati sanitari regionali».

Parte posteriore

Sul retro, oltre all’assicurazione alla malattia, c’è anche:

una banda magnetica, con i dati del titolare;

il codice fiscale in formato Bar code (codice a barre);

identificazione del modulo (spazio vuoto);

sigla di identificazione dello Stato che rilascia la tessera (nel nostro caso, IT per Italia);

cognome;

nome;

data di nascita;

numero di identificazione personale, che corrisponde al codice fiscale riportato nella parte anteriore;

numero di identificazione dell’istituzione (500001 più la denominazione dell’istituzione, cioè SSN-MIN SALUTE);

numero di identificazione della carta, vale a dire numero della tessera sanitaria (è quello in basso a sinistra, campo n. 8);

scadenza.