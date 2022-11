Chi vincerà le elezioni regionali 2023 nel Lazio? I primi sondaggi sui candidati

I sondaggi in vista delle elezioni regionali nel Lazio del 2023 vedono in testa il Centrodestra, ma D’Amato sembrerebbe essere in partita: molto dipenderà dal candidato che sceglierà Giorgia Meloni per fare il Governatore regionale.

Le elezioni regionali nel Lazio: i presunti candidati

Chi vincerà le elezioni regionali Lazio 2023? Una domanda di grande attualità visto che la Regione ha ufficializzato che le urne, con un mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, torneranno ad aprirsi il prossimo 12 febbraio. Resta da capire ora se ci sarà l’accorpamento con le elezioni regionali in Lombardia come nel 2018, ma nel frattempo nel Lazio da tempo sono in corso le grandi manovre da parte dei partiti con il centrosinistra che ha ufficializzato il nome del suo candidato: la scelta è ricaduta su Alessio D’Amato, attuale assessore alla Sanità che sarà sostenuto da Partito Democratico e Terzo Polo.

In queste regionali nel Lazio deve ancora fare la sua scelta invece il centrodestra, al pari del Movimento 5 Stelle e della sinistra con quest’ultima ancora indecisa se appoggiare o meno D’Amato. Nelle scelte dei partiti ancora senza candidato potrebbero pesare le indicazioni fornite dai vari sondaggi. Al momento le indicazioni dei sondaggi sono chiare: il centrodestra è il grande favorito di queste elezioni regionali nel Lazio, ma Alessio D’Amato appare essere in partita specie se Giorgia Meloni dovesse decidere di candidare il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca.

Gli attuali sondaggi sulle elezioni laziali

Come detto al momento lo scacchiere delle elezioni regionali Lazio 2023 deve ancora essere definito; l’unica candidatura sicura è quella di Alessio D’Amato per Pd, Azione-Italia Viva, Psi e Demos, ma la coalizione di centrosinistra potrebbe anche allargarsi a Verdi e Sinistra Italiana. Andrà per conto proprio il Movimento 5 Stelle insieme alla lista di sinistra Coordinamento 2050 di Stefano Fassina, che potrebbe essere il candidato presidente dei pentastellati. Nel centrodestra invece sono in ballo i nomi di Francesco Rocca e del deputato Fabio Rampelli.

In questo scenario, l’ultimo sondaggio elettorale realizzato in vista delle regionali nel Lazio è quello di Winpoll del 18 novembre; come si può vedere, Alessio D’Amato non sarebbe molto distante da Francesco Rocca nel caso in cui fosse lui il candidato del centrodestra. Sempre per il sondaggio di Winpoll, la somma delle liste del centrodestra però sarebbe intorno al 45% segno di come D’Amato, grazie al voto disgiunto, potrebbe intercettare molte preferenze anche fuori dalla sua coalizione.

In precedenza un altro sondaggio sulle regionali nel Lazio, realizzato questa volta da Izi per Repubblica, ha indicato Alessio D’Amato molto più distante da Fabio Rampelli, ipotizzato come candidato del centrodestra, se l’assessore non dovesse riuscire a stringere un accordo con la sinistra.

Rampelli – 46,6%

D’Amato – 26%

M5s – 18%

Sinistra – 9%

In conclusione, a più di due mesi dal voto il centrodestra sembrerebbe essere il grande favorito ma, per avere un quadro più completo, si dovrà aspettare che vengano ufficializzati tutti i candidati e le coalizioni.