Sanremo Giovani 2022: chi sono i finalisti, quando c’è la finale

Domenica 27 novembre sono stati annunciati i nomi dei rimanenti 4 finalisti che prenderanno parte al contest del prossimo 16 dicembre. Ecco tutti i nomi dei concorrenti in gara per la gara dei giovani di Sanremo: chi sarà la nuova voce emergente che s’imporrà nel grande palcoscenico della musica italiana?

Sono stati svelati tutti i concorrenti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2022. Nelle scorse ore è stata comunicata la lista definitiva dei partecipanti alla gara, dalla quale usciranno i 3 giovani cantanti che accederanno alla gara del Festival di Sanremo 2023 insieme ai cosiddetti BIG. Dopo l’annuncio dei primi otto concorrenti dello scorso 5 novembre, domenica 27 novembre sono stati annunciati i 4 provenienti dalla “Area Sanremo”.

I finalisti di Sanremo Giovani 2022

I 4 finalisti provenienti da Area Sanremo sono: COLLA ZIO, “Asfalto (Milano)FIAT 131, “Pupille” (Rende – CS)NOOR, “La tua Amélie” (Urbino)Romeo & Drill, “Giorno di scuola” (Roma). Questi si aggiungo agli altri 8 finalisti precedentemente annunciati: gIANMARIA – “La città che odi” (Vicenza)Giuse The Lizia – “Sincera” (Palermo)Maninni – “Mille Porte” (Bari)Mida – “Malditè” (Caracas)OLLY – “L’anima balla” (Genova)Sethu – “Sottoterra” (Savona)Shari – “Sotto Voce” (Monfalcone – GO)Will – “Le cose più importanti” (Vittorio Veneto – TV)

Gli ultimi quattro concorrenti sono stati selezionati dalla stessa commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis che hanno scelto tra i 43 artisti arrivati fino alla precedente scrematura.

A questo punto manca solo l’atto finale, la gara del prossimo 16 dicembre, quando Sanremo Giovani andrà in onda in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, condotto naturalmente da Amadeus. Sanremo Giovani 2022 sarà l’atto iniziale di un percorso che condurrà fino alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, di scena il prossimo febbraio. Al momento non si conoscono ancora i nomi dei Big che parteciperanno alla gara, nomi che Amadeus annuncerà domenica 4 dicembre nel corso dell’edizione del Tg1 delle 13.30.