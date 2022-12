Covid Lazio, bollettino di oggi 1 dicembre: 3.185 nuovi positivi e 7 decessi

Continua l’attenzione da parte della Regione Lazio sulla diffusione del Covid-19. L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, anche oggi, 1 dicembre, rende noto il bollettino dell’Asl: “Oggi nel Lazio su 3.614 tamponi molecolari e 16.381 tamponi antigenici per un totale di 19.995 tamponi, si registrano 3.185 nuovi casi positivi (+99), 7 decessi (+1), 734 ricoverati (+13), 30 terapie intensive (+1) e +2.414 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e a 15,9% e i casi a Roma città sono quota 1.661”.

I dati registrati nella giornata di oggi fanno rilevare una lieve diminuzione nel numero complessivo su base settimanale (-5%) e l’incidenza e l’incidenza in discesa a 364 ogni 100 mila abitanti e il valore rt è in lieve diminuzione a 1.

L’idea degli esperti resta quella di combattere il virus con il vaccino

Gli esperti continuano a invitare i cittadini a sottoporsi ai cicli di vaccini per contrastare la diffusione del virus. Nonostante i virus dimostrino una maggiore capacità di diffusione, ma minore forza, questo effetto lo si è raggiunto soprattutto attraverso la copertura vaccinale. Il vaccino rappresenta, quindi, l’unica arma contro la diffusione del virus. resta comunque alto il livello di attenzione per la diffusioni delle due nuove varianti: Cerberus e Gryphon. Quello che ha preso piede con maggiore forza in questo periodo è il primoed è anche quello che, al momento, dà più da pensare agli addetti ai lavori.

La necessità primaria di sottoporsi a vaccino resta, come sempre, non solo quella di tutelarsi personalmente dal contrarre il vurs, ma anche quella di proteggere seppure indirettamente le fasce più deboli della popolazione.

Come prenotare il Vaccino