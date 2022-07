Covid Lazio, il bollettino di oggi 21 luglio: oltre 6.800 i nuovi casi, la situazione negli Ospedali

Un leggero calo nei nuovi positivi ma comunque contagi che si mantengono intorno a quota 7.000 (6.833 quelli odierni, 319 in meno rispetto al bollettino di ieri). Quattro le persone ricoverate in Ospedale nelle ultime 24 ore mentre si registra un calo nelle terapie intensive (-2) rispetto al precedente aggiornamento. Nove purtroppo i morti.

Coronavirus nel Lazio la situazione negli Ospedali

Per quanto riguarda la situazione negli Ospedali ad oggi nel Lazio ci sono 1.078 persone ricoverate nei reparti ordinari (non gravi) e 69 persone in terapia intensiva. I casi attualmente positivi si attestano a quota 229.822. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture sanitarie per ciò che riguarda il tasso di occupazione dei pazienti Covid la Regione è all’8% per le terapie intensive e al 17% per i reparti ordinari.

Il bollettino dalle Asl

Questa la situazione nei vari distretti sanitari della Regione aggiornati ad oggi.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.134 2 Asl Roma 2 971 2 Asl Roma 3 923 1 Asl Roma 4 443 0 Asl Roma 5 569 0 Asl Roma 6 645 1 Latina 929 0 Rieti 190 1 Viterbo 354 1 Frosinone 675 1

Alessio D’Amato: “Frena la crescita dei casi”

Sui dati di oggi sono arrivate le dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19.7% mentre i casi a Roma Città sono a quota 3.028. Frena la crescita dei casi, -11% rispetto alla settimana scorsa“, ha dichiarato D’Amato.

