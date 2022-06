Lazio, sbloccati finanziamenti per la raccolta differenziata: oltre 2 milioni di euro per Castelli e Litorale

Lazio. Oltre 2 milioni di euro per finanziare i progetti dei comuni in materia di raccolta differenziata. Questa è la notizia trasmessa in una nota da Vito Presicce, presidente del Gruppo Lega Salvini Premier Territorio.

Un risultato che, qualora dovesse effettivamente essere realizzato, potrà dare respiro alle casse comunali e consentirà alle amministrazioni di non incidere sulle tasse.

Finanziamenti sbloccati

Molti sono già i progetti approvati a quanto pare: ad Ardea ad esempio sarà finanziata una campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata per poter abituare il cittadino all’idea e, soprattutto, alla sensibilità per il tema della raccolta. A Marino, invece, oltre a campagne di sensibilizzazione, i finanziamenti sono previsti per ”l’acquisto di ecocompattatori per la raccolta della plastica, di dispositivi per il compostaggio domestico e di video camere e fototrappole.”

Leggi anche: Ostia, spiagge ancora senza bagnini e con i secchioni colmi di rifiuti

Svolta per Castelli e Comuni del Litorale

Ma non solo, continua Vito Presicce: anche il comune di Velletri e quello di Rocca Priora ad esempio, hanno previsto l’acquisto o il noleggio di un sistema di sorveglianza utile al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti. Il lavoro che abbiamo svolto come Lega in seno al consiglio metropolitano e nei vari comuni in cui siamo presenti per la progettazione e lo studio delle iniziative da finanziare, ha portato i suoi frutti. Questi fondi consentiranno ai comuni dell’area dei Castelli Romani e del Litorale romano di diventare comuni virtuosi e di andare incontro alle esigenze, anche economiche, dei cittadini”