Lotto, doppietta fortunata nel Lazio: vincite per oltre 45mila euro

Lotto. Non c’è niente da fare: la nostra regione è così bella che anche ad occhi chiusi è in grado di suscitare fascino e suggestione. Infatti, anche la ben nota ”dea bendata” ha in queste settimane deciso di pernottarvi. Sono tantissime le vincite che di recente sono state registrate nel territorio. Soltanto ieri vi stavamo raccontando con un certo clamore l’ennesima vincita del MillionDay: una vincita dal valore di ben 1 milione di euro e che avrà di certo cambiato la vita del fortunato o fortunata che ne ha avuto il privilegio. Ed ecco che anche oggi arriva un’altra notizia. Anzi due, in un sol colpo. Ecco tutti i dettagli, continuate a leggere l’articolo!

Lotto, Lazio in festa: a Roma un altro colpo fortunato da oltre 28 mila euro

Doppia vincita al lotto nel Lazio: fortunate Roma e Anzio

Insomma, il Lazio va, ancora una volta, a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 23 maggio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive che superano i 45 mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma con un colpo da 32.608,70 euro a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti ad Anzio, sempre in provincia di Roma, grazie a un ambo sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 455 milioni da inizio anno.

10eLotto, Lazio in festa: vinti 38 mila euro

Lazio protagonista nel 10eLotto. Nel concorso di martedì 23 maggio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 38 mila euro: ad Arsoli, in provincia di Roma, indovinato un 5 Oro da 30 mila euro mentre nella capitale un 7 Oro è valso 8 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro in questo 2023.