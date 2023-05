Lotto, ancora il Lazio a segno: a Roma vinti oltre 50mila euro

Il Lotto e le vincite ad esso annesse non ne vogliono proprio sapere di abbandonare il nostro territorio e la nostra regione. Ancora un colpo fortunato da parte del Lazio, e in particolare della Capitale, la città di Roma, in cui il fortunato vincitore si è portato a casa una cifra che di certo farà molto comodo: oltre 50.000 euro da poter spendere come più gli aggrada. Insomma, la dea bendata non è poi così bendata, e pare che le piaccia rimanere nelle nostre zone.

Roma, 50enne baciata dalla fortuna: vince quasi 14mila euro con Bingo 90

Lotto, Roma baciata dalla fortuna: oltre 50.000 euro di vincita

Una notizia che gli avrà senz’altro risollevato la giornata: il Lazio torna a sorridere con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno permesso a un fortunato giocatore di Roma di portare a casa 50.596 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,8 milioni di euro, per un totale di 429 milioni da inizio anno. Ma come anticipato, non è di certo la prima volta che, recentemente, viene centrata una vittoria così importante dalle nostre parti.

Roma fortunata anche nella scorsa estrazione

Qualche giorno fa, un’altra vittoria non da poco, a dimostrazione di come la Fortuna non smette mai di sorridere alla bella Capitale, così come ai suoi cittadini che, ogni volta, tentano la sorte per provare a portare a casa un bel gruzzolo. E lo fanno a buona ragione, dal momento che la Città sembra essere di recente tra le più fortunate d’Italia. Come dicevamo, un altro colpo fortunato anche nell’estrazione di martedì 9 maggio 2023, il fortunato o la fortunata ha ricevuto un bacio dalla dea bendata dal valore di ben 28.902,78 euro.