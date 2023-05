Lotto, Lazio in festa: a Roma un altro colpo fortunato da oltre 28 mila euro

Roma. La Fortuna non smette mai di sorridere alla bella Capitale, così come ai suoi cittadini che, ogni volta, tentano la sorte per provare a portare a casa un bel gruzzolo. E lo fanno a buona ragione, dal momento che la Città sembra essere di recente tra le più fortunate d’Italia. Un altro colpo fortunato nell’ultima estrazione, quella di ieri, martedì 9 maggio 2023, il fortunato o la fortunata ha ricevuto un bacio dalla dea bendata dal valore di ben 28.902,78 euro. Cosa ne farà? Sicuramente per il momento festeggerà insieme ai suoi cari per il colpo fortunato.

Roma in festa per il Lotto: vinti oltre 28.000 euro

Insomma, il Lazio torna a sorridere con il gioco del Lotto. Nell’estrazione di martedì 9 maggio, come riporta Agipronews, a Roma sono stati vinti 28.902,78 euro grazie a una giocata effettuata sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro, per un totale di 414 milioni da inizio anno.

L’ultimo colpo al Superenalotto da oltre 65.000 euro

Solamente qualche giorno fa vi avevamo raccontato l’ultima vincita al Superenalotto, del valore di 65.080,02 euro. In questo caso, il fortunato si è portato a casa una cifra superiore ai 65.000 euro grazie all’ultima estrazione avvenuta nella prima serata di sabato scorso, 6 maggio 2023, del gioco Superenalotto. Il giocatore graziato dalla sorte, dunque, ha centrato 1 punto 5 da ben 65.080,02 euro. Subito dopo, la giocata vincente era stata convalidata al punto vendita Sisal Bar Beer & Wine sito in via Filippo Tommaso Marinetti 217.