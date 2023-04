Roma, 50enne baciata dalla fortuna: vince quasi 14mila euro con Bingo 90

Ha vinto un jackpot da quasi 14mila euro. La giocatrice baciata dalla fortuna è una donna di Roma che con con poco più di un euro ha giocato al bingo e s’è aggiudicata la considerevole vincita. Si è trattato di una serata fortunata per una 50enne di Roma che, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più “tradizionale”, è riuscita a conquistare un jackpot da 13.700 euro con poco più di un euro, dopo aver riempito tutta la cartella entro i primi 40 numeri estratti.

Giocatrice romana si aggiudica la vincita con Bingo 90

A regalare alla giocatrice della Capitale l’emozione di una vincita, riporta agipronews, è stato uno dei giochi più amati di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi; una scelta che punta a valorizzare la componente dell’intrattenimento, offrendo ai giocatori strumenti concreti per approcciarsi al gioco in modo responsabile e sereno.

Sul blog interno è sempre visibile un post di gioco responsabile: gli argomenti trattati spaziano dalle promozioni all’intrattenimento (notizie curiose, community, ricette). Inoltre il mese di aprile sarà particolarmente ricco, con in palio un montepremi totale di 250mila euro, tra premi garantiti e bonus.

In cosa consiste il Bingo 90

Come nella tombola, anche nel bingo 90 c’è un tabellone che contempla 90 caselle (da 1 a 90) con 90 numeri divisi in righe e colonne. I giocatori acquistano delle cartelle, divise in righe e numeri, che contengono numeri posti in serie casuali. Ogni cartella di gioco è composta da 3 linee e 9 colonne; ogni linea, come già detto, contiene 5 numeri e 4 spazi bianchi, privi di numeri Il primo giocatore a completare una linea (cinquina) o a completare l’intera cartella (bingo), si aggiudicherà un premio il cui valore risulta variabile in base alle sessioni di gioco, alla tipologia della partita, al costo delle cartelle e alla presenza o meno di un jackpot in palio.