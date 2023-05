Offerta sanitaria nel Lazio, La Giunta Rocca: ‘Più posti letto e nuove strutture’

La Giunta Rocca sta mettendo in atto una manovra per aumentare l’offerta sanitaria nel Lazio. Un piano che si compone di 28 delibere, come riporta il Messaggero, al fine di accreditare strutture sanitarie private per aumentare non solo i posti letto, ma anche le professionalità e i servizi da offrire all’utenza.

In cosa consiste il progetto della Giunta Rocca

Un progetto che prevede l’investimento di fondi da destinare ai medici in servizio ai pronto soccorso che va da 340 a 1040 euro lordi al mese, l’aumento di posti letto, ben 247 – 195 a Roma e provincia, 48 nel viterbese e 4 a Latina- da destinare a persone con disabilità o malati oncologici; ma anche ri-accreditamenti di strutture sanitarie escluse nel periodo del Covid.

Un’offerta sanitaria che cresce e reinserimento di strutture

La Regione ha previsto, oltre alle prestazioni già operative, anche la diagnostica per immagini e la risonanza magnetica, l’angiologia, cardiologia, neurologia, oculistica, dermatologia e pneumologia. A essere riaccreditate sono: una struttura a Nepi (Vt), tre a Roma e provincia (Montecompatri), una a Cassino e, infine, una a Latina, possibile grazie all’applicazione della normativa che prevede il reinserimento delle strutture, sospese durante il periodo della pandemia, nel sistema sanitario. Una eventualità possibile, ovviamente, solo dopo che l’Asl avrà accertato il possesso di tutti i requisiti necessari per legge.

Già in campagna elettorale Rocca aveva annunciato l’intenzione di dare priorità alla sanità

Il progetto che l’esecutivo guidato da Francesco Rocca sta mettendo a punto, rappresenta la concretizzazione dell’impegno assunto in campagna elettorale, quando, in qualità di candidato alla Presidenza, Rocca aveva annunciato la sua intenzione di dare priorità alla sanità e ai rifiuti. Un programma che vuole rispondere alle esigenze dell’utenza e che intende restituire alla sanità la posizione di rilievo che dovrebbe occupare, magari evitando anche l’eventualità di un commissariamento, così come era stato paventato.