Regione Lazio, ok alla concessione del padiglione Forlanini per la sede Dia

Dalla Regione Lazio arriva l’ok alla concessione del padiglione dell’ex ospedale Carlo Forlanini per la sede della Direzione Investigativa Antimafia. La Giunta regionale, presieduta dal Presidente della regione Lazio Francesco Rocca, ha approvato nella seduta di oggi lo schema di accordo con la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) per la “concessione a titolo oneroso di una porzione di immobile dell’ex ospedale Carlo Forlanini da adibire a nuova sede del centro operativo Dia di Roma”.

Mafia a Roma, ecco chi comanda nella Capitale: dalla ‘Ndrangheta agli albanesi, droga e usura

Un padiglione dell’ex ospedale Forlanini per la DIA

Si tratta di una collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica con lo scopo di elaborare il progetto di riqualificazione con oneri a carico del bilancio regionale, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base degli esiti prodotto dallo studio di fattibilità. Oltre a questo, l’accordo prevede di autorizzare la quantificazione del canone di concessione alla conclusione degli interventi di riqualificazione. Il padiglione in questione è il “Padiglione R”.

Mafia a Roma e nel Lazio, il Rapporto della DIA: clan mafiosi, crimini ambientali, usura, estorsione e riciclaggio, ecco la situazione

Un segnale contro le mafie e l’illegalità

Un accordo nato dalla volontà della Regione Lazio di dare un segnale forte contro la mafia e l’illegalità. Di fatto viene concessa alla Direzione Investigativa Antimafia una nuova sede operativa e strategica. Oltre all’accordo con la DIA, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento della “Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio – Edizione 2023”.

La deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Burl) e sul sito istituzionale. Con l’entrata in vigore della nuova Tariffa, la precedente del 2022 resta valida per i progetti già approvati e per gli appalti in corso o già aggiudicati al momento della pubblicazione dell’aggiornamento 2023.