Sanità nel Lazio: al via da oggi le prenotazioni per gli screening oncologici a seno, utero e colon

E’ attivo da oggi il servizio che consente di prenotare gli screening oncologici a seno, utero e colon agli abitanti della Regione Lazio. Il servizio è esteso anche ai cittadini stranieri temporaneamente presenti e i cittadini comunitari.

Screening oncologici: i servizi prenotabili

I servizi ai quali si può accedere attraverso la piattaforma sono quelli relativi agli screening oncologici al seno, utero e colon. La prenotazione per quel che riguarda lo screening al seno interessa le donne in fascia di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Quello della cervice uterina riguarda invece le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e, infine, lo screening al colon riguarda tutte le persone in un’età compresa tra i 50 e i 74 anni che vogliono effettuare uno screening al colon retto.

Come prenotarsi

Prenotare è molto semplice: basterà andare sul sito dedicato e inserire il proprio codice fiscale. Non appena la prenotazione sarà confermata, come promemoria, arriverà un messaggio sul proprio telefonino con tutte le informazioni del caso.

Chi può prenotarsi ( e chi no)

Tutte le persone assistite nella Regione Lazio possono usufruire di questo servizio di screening purché rientrino nelle fasce di età indicate sopra e non abbiano mai effettuato esami di questo tipo.

Non possono invece usufruire del servizio coloro che già sono inseriti in un percorso di diagnosi e cura per tumori della mammella, dell’utero o del colon. Sono esclusi dai servizi di screening anche coloro che hanno subìto, negli ultimo anno, isterectomia, mastectomia e hanno effettuato pap-test, il test HPV o la mammografia.

