Alberto Matano, chi è il marito Riccardo Mannino: età, lavoro, origini, Instagram, matrimonio

Tutto pronto per il primo e imperdibile appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra gli ospiti di oggi anche Alberto Matano, amico della padrona di casa e che recentemente è convolato a nozze con il suo Riccardo.

Il matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino

Prima l’indiscrezione, riportata dal settimanale Chi, poi il matrimonio, che si è celebrano l’11 giugno scorso. Al fianco di Alberto Matano e Riccardo, l’uomo che fino a qualche mese fa era ‘misterioso’ perché poco si conosceva di lui, l’amica Mara Venier, che ha celebrato le nozze.

Chi è Riccardo: il futuro sposo di Alberto Matano

Fino a pochi mesi fa, Matano, non aveva rivelato nulla sul compagno al quale è legato. Ormai da anni. Ora, però, si sa tutto di lui: il fortunato marito del giornalista e conduttore de La Vita in Diretta si chiama Riccardo Mannino, è un avvocato cassazionista e ha 55 anni, sei in più di Matano.

Il matrimonio

La loro unione è stata celebrata alle porte di Roma, a Labico, nel resort dello chef Antonino Colonna. Ad officiare l’emozionante cerimonia Mara Venier, amica storica di Matano e prima persona alla quale confidò di essere innamorato.

Tra gli ospiti, testimoni di un matrimonio da favola, anche Francesca Barra, Claudio Santamaria e il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.