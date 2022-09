La vita in diretta, Alberto Matano torna su Rai 1: chi saranno gli ospiti fissi

Sarà Alberto Matano a condurre La Vita in Diretta e nella prossima edizione del suo talk che prenderà il via domani ci saranno molte novità sugli ospiti fissi.

La vita in diretta avrà alcuni ospiti fissi

A presentare coloro che faranno tappa fissa al programma condotto da Matano è stato DavideMaggio.it che ha annunciato che nella prima puntata sarà ospite Adriana Volpe. La showgirl e presentatrice tornerà in Rai dopo aver condotto varie edizione e I Fatti Vostri. la Volpe ha partecipato prima come concorrente al Grande Fratello Vip, poi è approdata su Tv8 alla guida del non fortunato Ogni Mattina. Una volta chiusa quell’esperienza dopo appena un anno è tornata a Mediaset questa volta come opinionista del reality di Alfonso Signorini.

A parte Adriana Volpe quali altri saranno gli ospiti fissi de La vita in diretta?

Ci saranno anche altri personaggi provenienti dal Grande Fratello vip , e tra questi, l’attrice e produttrice Rita Rusic, con il quale proprio la Volpe ha avuto in passato dei battibecchi e Stefania Orlando, già ospite nella scorsa stagione. È certo inoltre che ci sarà la speaker Anna Pettinelli, dopo il suo addio al ruolo di coach di canto nel talent Amici di Maria De Filippi.

