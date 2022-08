Quando inizia la Vita in Diretta? Alla conduzione Alberto Matano, le novità

Dopo la pausa estiva ecco che il classico appuntamento con La Vita in Diretta sta per ripartire. Alla conduzione troviamo come sempre Alberto Matano. È stato proprio quest’ultimo a fornire delle anticipazioni circa ciò che i telespettatori vedranno in questa nuova edizione del programma.

Quando inizia la nuova stagione de La Vita in Diretta

La nuova edizione de La Vita in Diretta condotta dal giornalista Alberto Matano andrà in onda lunedì 5 settembre a partire dalle 17. Se il programma ha alle proprie spalle una lunga storia, in quest’edizione — stando alle dichiarazioni riportate da Davie Maggio — i cambiamenti non mancheranno.

Le dichiarazioni di Matano

‘Nel tempo abbiamo cambiato tutto, quest’estate la gente mi ha dimostrato grande affetto, il patto si rinnova’. Queste le dichiarazioni di Matano alla conferenza stampa dei programmi del daytime Rai. Arrivato alla sua quarta edizione, sempre durante la conferenza stampa, il giornalista ha ringraziato tutti i telespettatori e la gente comune che oltre a seguirlo con affetto nella passata stagione del programma gli sono stati vicini anche in occasione della nozze con Riccardo Mannino.

Il format

Per quel che riguarda propriamente il format del programma, quel che è certo è che al suo interno continueranno a mescolarsi cronaca, attualità e intrattenimento, il tutto ‘condito’ dalla consueta presenza di numerosissimi ospiti.