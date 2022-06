Alberto Matano si sposa: ecco chi è il fidanzato e quando ci sarà il matrimonio

Alberto Matano, il noto conduttore de La Vita in Diretta, si sposa. L’uomo, che fino a questo momento aveva preferito tenere per sé il nome del proprio compagno ha deciso di uscire allo scoperto.

Infatti, adesso che il giorno tanto atteso delle nozze è sempre più vicino ogni reticenza viene meno e i due sono pronti a celebrare il loro momento indimenticabile.

Alberto Matano si sposa: le prime indiscrezioni

Stando all’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, Alberto e Riccardo convoleranno a nozze il prossimo weekend e precisamente l’11 giugno. A celebrare le loro nozze la storica amica Mara Venier.

Conti alla mano, dunque, per i due questo è l’ultimo weekend da scapoli, come riporta peraltro anche il settimanale Chi: ‘Ultimo weekend da scapolo per Alberto Matano: il conduttore de La Vita in Diretta sta per sposare, sabato 11 giugno, il suo amore Riccardo: nozze che saranno officiate da Mara Venier’.

Chi è Riccardo: il futuro sposo di Alberto Matano

Fino a questo momento, Matano, non ha voluto rivelare nulla sul compagno al quale è legato ma adesso ecco che arrivano maggiori informazioni sull’identità della sua dolce metà: Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista ed ha 55 anni, sei in più del conduttore de La Vita in Diretta.

Il matrimonio

La loro unione verrà celebrata alle porte di Roma, a Labico, nel resort dello chef Antonino Colonna. Come detto, ad officiare l’emozionante cerimonia sarà Mara Venier, amica storica di Matano e prima persona alla quale confidò di essere innamorato.

Per quanto riguarda gli ospiti ci saranno tra gli altri Francesca Barra, Claudio Santamaria e il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.