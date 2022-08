Alessandro Cecchi Paone, chi è l’ex moglie Cristina Navarro: età, lavoro, Instagram, figli

Si sono lasciati ormai da tempo Cristina Navarro e Alessandro Cecchi Paone, eppure la loro amicizia e la stima tra loro non sembra accennare a finire… anzi.

Ma chi è Cristina Navarro?

Si sa poco sulla Navarro. Non si sa di preciso dove e quando sia nata. Si sa solo che è di origine spagnola e che è più giovane del suo ex marito Cecchi Paone, attualmente 60enne.

Notizie scarne anche in merito alla sua attività professionale. Il riservo della Navarro è tale da non far trapelare niente sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

La storia con Alessandro Cecchi Paone

Si pensa che Alessandro e Cristina si siano conosciuti in Spagna dove il conduttore ha vissuto per diversi anni dopo la laurea e anche dove si è innamorato perdutamente della Navarro con la quale ha avuto una lunga storia d’amore.

Una storia andata avanti per 10 anni tra fidanzamento e matrimonio fino a quando hanno deciso di separarsi, nel 2003, e prendere strade diverse.

Nonostante Alessandro Cecchi Paone e Cristina Navarro non stiano insieme da molti anni, hanno un rapporto saldo. Sono molto uniti. I rapporti tra i due sono ottimi.

La reazione della Navarro quando Cecchi Paone le ha confessato di essere omosessuale

Cecchi Paone ha detto: “Tra matrimonio e convivenza siamo stati insieme dieci anni. Noi abbiamo una specie di orologio e quindi ci sentiamo quando andiamo in astinenza”.

Sulla confessione del suo ex marito sul di essere omosessuale Cristina Navarro ha dichiarato: “Lui mi ha detto di essere omosessuale di botto. Io gli sono grata perché quando devi comunicare qualcosa devi essere chiaro e diretto senza sotterfugi”. E Cecchi Paone ha risposto: “Non mi ero preparato il discorso, ma ho passato sei mesi d’inferno perché ero terrorizzato all’idea di perdere un grande amore e un rapporto bellissimo. Dopo averle detto la verità, entrambi abbiamo attraversato due anni infernali. Non ci siamo mai ingannati e dopo un po’ abbiamo recuperato il nostro rapporto”.

I due non hanno avuto figli e la Navarro qualche anno dopo la separazione si è risposata con un colombiano, ma sulla nazionalità del nuovo marito non ci sono conferme.