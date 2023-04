Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato Simone, figli, ex moglie, foto e Instagram

Ha deciso di lasciare ogni lusso e la vita di sempre Alessandro Cecchi Paone, il noto giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e politico. Lui, insieme al giovane fidanzato Simone, ha pensato bene di partire per l’Honduras e si essere un naufrago dell’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede al timone, ormai da anni, Ilary Blasi. Tra lotta per la sopravvivenza, cibo che scarseggia, equilibri che vacillano e sfide continue.

Dagli esordi al debutto di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone è nato a Roma il 16 settembre del 1961 ed è un noto giornalista, divulgatore scientifico, saggista, accademico e conduttore televisivo. Dopo la maturità classica, si è laureato in Scienze politiche e per molto tempo della sua carriera si è occupato soprattutto di divulgazione scientifica e culturale, mentre nell’ultimo periodo ha lavorato anche in varie trasmissioni di intrattenimento. Ma non solo. Lui è stato anche direttore del canale culturale Marcopolo ed è stato conduttore e vicedirettore del TG4.

I suoi successi

Alessandro Cecchi Paone ha insegnato all’università, è tutt’ora un docente. Ma sappiamo che ha esordito in televisione nel 1977, quando ha condotto su Rai 1 un tg per ragazzi. Dal 1990, inoltre, è iscritto all’albo dei professionisti dell’ordine dei giornalisti e ha condotto in tv diverse trasmissioni, come Scommettiamo che, affiancato da Matilde Brandi. Giornalismo, televisione, ma anche esperienze politiche: lui è stato attivista della Federazione Giovanile Repubblicana, poi nel 2008 ha preso la terra del partito Repubblicano italiano e nel 2021, quindi più recentemente, è stato nominato consigliere della commissione istruzione, beni culturali e ricerca del senato in materia di cittadinanza digitale.

Vita privata, chi è il fidanzato Simone

Alessandro Cecchi Paone ha vissuto in Spagna e qui ha sposato una giovane spagnola, separandosene poi dopo 7 anni insieme. Nel 2004 il giornalista ha fatto coming out: ha avuto una relazione con il personal trainer Claudia Vania Fernandes e nel 2013 si è legato sentimentalmente a Massimo Francese. Ora, invece, è felice al fianco di un giovane di 23 anni, Simone Antolini.

Il ragazzo è originario di un paesino delle Marche, studia scienze giuridiche, ma quando può aiuta i genitori in un negozio di alimentari. Come ha raccontato al Corriere, ama lo studio, ma ha da sempre una passione per il cinema. Ha conosciuto Cecchi Paone qualche mese fa, poi hanno iniziato a frequentarsi, ma da quando sono state pubblicate le foto per Simone è iniziato un ‘incubo’, tra insulti sui social e commenti sgradevoli. “Non avevo ancora esternato la mia condizione. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro. Per cui, tutti pensavano che fossi etero e ora ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso” – ha spiegato al Corriere della Sera. Ma non è così perché Simone ha intenzione di continuare a frequentare il giornalista: l’età non conta, la complicità non manca. E insieme hanno deciso di partecipare all’Isola dei Famosi!

