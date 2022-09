Alex Nuccetelli, chi è l’amico di Totti e Ilary Blasi: età, figlie, fidanzata, foto, Antonella Mosetti e Instagram

Dopo il successo e il debutto della scorsa settimana, torna l’appuntamento della domenica con Domenica In. Mara Venier, padrona di casa, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, poi ci sarà anche lo spazio dedicato al gossip e, inevitabilmente, si parlerà del matrimonio giunto al capolinea tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E a Domenica In ci sarà anche l’amico dei due, Alex Nuccetelli.

Che lavoro fa Alex Nuccetelli, perché è famoso

Alex Nuccetelli è nato nel 1977, ha 45 anni e da giorni si parla di lui perché ha rilasciato diverse interviste su Francesco Totti e Ilary Blasi. Sappiamo che ha studiato all’Università di Brescia e che oggi è un affermato organizzatore di eventi e body Builder: è campione italiano ed è un coach online.

Il matrimonio con Antonella Mosetti

Alex Nuccetelli nel 1995 è diventato famoso ed è finito sui giornali di cronaca rosa per il matrimonio con Antonella Mosetti. Dal loro amore, durato circa 8 anni, è nata una bimba, Asia, oggi adolescente. Nuccetelli ha avuto diversi flirt: pare con Valeria Marini, Melissa Satta, Sara Tommasi. Oggi sembrerebbe essere single.

Cosa ha detto Nuccetelli su Totti e Ilary Blasi

Ultimamente Alex Nuccetelli ha detto la sua sull’amore giunto al capolinea tra Totti e Ilary Blasi. E al Messaggero ha raccontato: “Se fosse stato per Francesco questo matrimonio sarebbe continuato. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”. E su Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma, ai microfoni de L’Estate in Diretta ha detto: “La conosco da tempo, è una ragazza fantastica”.