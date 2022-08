Alonso alla Aston Martin nel 2023: contratto pluriennale. Prenderà il posto di Vettel

Formula Uno. L’annuncio è arrivato direttamente in un comunicato della scuderia inglese. Per la prossima stagione sportiva, il due volte campione del mondo spagnolo prenderà il posto di Sebastian Vettel che proprio in Ungheria pochi giorni fa aveva annunciato il ritiro a fine 2022. “All’Aston Martin per vincere, ho ancora fame”, queste sono state, nello specifico, le sue prime parole.

Il campione cambia bandiera per il 2023

Dunque, la cosa è abbastanza ufficaile: lo spagnolo Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula Uno nel 2005 e nel 2006, lascerà la Alpine per correre con l’Aston Martin nel 2023.

Lo spagnolo succederà al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che giovedì aveva annunciato il suo ritiro dalla Formula Uno al termine della stagione 2022.

Alonso, che ha compiuto 41 anni venerdì scorso, ha chiuso ottavo il Gran Premio d’Ungheria di domenica, davanti al suo compagno di squadra francese Esteban Ocon, ed è attualmente 10° nel campionato mondiale dopo 13 gare con 41 punti.

