Alvaro De Juana, chi è il presunto fidanzato di Valentina Ferragni: età, carriera dell’attore di Elite, foto e Instagram

Cupito ha scoccato la sua ennesima freccia, andando, come sempre, a segno. E così Valentina Ferragni pare abbia voltato pagine dopo la fine della storia con Luca Vezil, trovando una nuova fiamma. Le ultime indiscrezioni sull’imprenditrice bionda, sorella di Chiara Ferragni, parlano di una frequentazione con un nuovo ragazzo, precisamente un giovane attore spagnolo che farà la sua comparsa anche nella sesta stagione della serie Elite.

La nuova fiamma ”caliente” di Valentina Ferragni

L’indiscrezione è stata lanciata sul web dalla giornalista Claudia Cabirini, via Twitter. Questa nuova fiamma ispanica si chiamerebbe Alvaro De Juana, conosciuto anche in Italia per il suo ruolo in Elite. Lui, nella serie, interpreta il personaggio di Didac, il quale farà il suo ingresso proprio nella sesta ed imminente stagione della serie targata Netflix in arrivo per il prossimo 16 novembre. Ma come è nata la scintilla? L’opzione più verosimile è che i due si siano conosciuti durante l’ultima vacanza a Ibiza dell’influencer, sebbene manchino al momento conferme o smentite dell’accaduto.

Le prove e le indiscrezioni

I sospetti, poi, vengono incrementati anche da una foto pubblicata su Instagram dal giovane attore spagnolo, che risale allo scorso 16 agosto. Perché? Perché pare che la foto sia stata scattata proprio da Valentina Ferragni a Ibiza. Una prova evidente che almeno un contatto, dunque, c’è stato. Un annuncio che risolleva l’animo dei followers della bella Valentina, perché arriva ad una settimana di distanza dall’annuncio della fine della storia con Luca Vezil: a lui, la sorella minore Ferragni era rimasta legata per ben 9 anni.

Chi è l’attore Alvaro De Juana

Lui, la presunta nuova fiamma di Valentina Ferragni, ha 19 anni – ben 10 in meno dell’influencer – ed è di origini spagnole. Inizia molto presto la sua carriera ad attore ed interprete, e infatti la sua popolarità in Spagna arriva già nel 2019, anno in cui ha partecipato alla fiction Amar Para Siempre. Ora è alle prese con la serie Netflix Elite, dove interpreterà il personaggio di Didac.