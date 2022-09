Amazon Prime Day a ottobre: ecco quando, la data e tutte le offerte

Torna Amazon Prime Day a ottobre. Si tratta di una due giorni che coinvolgerà ben 15 Paesi tra i quali: l’Italia, l’Austria. Il Canada, la Cina, la Spagna, la Francia, la Svezia, la Gran Bretagna, la Turchia.

Si tratterà di due giorni di offerte che prenderanno il via a mezzanotte dell’11 ottobre per proseguire fino al giorno successivo, per sconti eccezionali rivolti esclusivamente agli abbonati Amazon Prime.

Prodotti in offerta

Sono tante le categorie coinvolte in questa due giorni del Prime Day non solo elettronica, ma anche moda, animali, cucina, giocattoli e tanto altro ancora, per prodotti con marchi assai noti tra i quali: GHD e Samsung.

Amazon dà la possibilità alla sua clientela di usufruire di offerte a prezzi invidiabili, anche per una ricorrenza e, perché no, anche in vista del Natale. Non è mai troppo presto per iniziare a comprare i regali che andranno sotto l’albero, soprattutto in casi come questi dove vengono proposte invitanti occasioni.

Si tratterà anche di un’opportunità per quanti ancora non sono abbonati ad Amazon Prime con un mese di prova gratuita e il rinnovo automatico alla scadenza.