ATP Miami 2022, Sinner-Kyrgios: quando e dove vedere la partita degli ottavi di finale

ATP Miami 2022. Una partita avvincente, mozzafiato e in continua tensione agonistica fino alla fine. In totale, 3 ore e 11 minuiti di puro tennis adrenalinico, con i muscoli doloranti e i nervi a pezzi. Non tutto straordinario dall’inizio alla fine, magari, ma certamente tantissime emozioni durante tutto il match. Soprattutto nei finali di set che ha tenuto tutti gli spettatori con il fiato sospeso (circa 2000 in totale ad assistere). Lo show del Miami Open non si smentisce mai. E l’ultima sfida tra Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta è stata elettrizzante.

Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta: match spettacolare a Miami 2022

Il meteo era perfetto domenica scorsa: temperatura gradevole, poca umidità e una leggera brezza. Ma il vero merito è stato dei protagonisti: Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta. I due atleti hanno dato vita ad un partita equilibratissima, per la seconda volta in due tour, finita solamente dopo le volate finali. Proprio come due anni fa, a Rotterdam, il vincitore Carreno Busta aveva dovuto annullare ben tre match point, così anche Sinner, ieri, ha dovuto cancellare la bellezza di cinque palle match per l’avversario per poter portare a casa il match. Un game davvero incredibile, di 16 punti, nel quale Sinner ha messo in mostra tutte le sue capacità agonistiche e la sua disciplina.

Leggi anche: Fabio Fognini, chi è il tennista: età, carriera, oggi in tv, chi è la moglie, classifica ATP, famiglia, figli, patrimonio e Instagram

Il nuovo avversario per il vincitore ora è Nick Kyrgios

Ora, però, c’è un altro ostacolo per la vittoria, e porta il nome di Nick Kyrgios. Se dovesse vincere, Sinner avrebbe collezionato la seconda vittoria consecutiva a Miami. Ma, ovviamente, il match è ancora tutto da giocare. Inoltre, c’è da variabile di non poco conto: Sinner non ha mai affrontato Nick Kyrgios durante la sua carriera. A dire il vero, i due avrebbero dovuto incontrarsi un paio di settimane fa, sempre negli ottavi, ad Indian Wells. Tuttavia, la sfida era stata annullata per il forfait dell’azzurro dovuto all’influenza.

Il primo incontro ufficiale tra i due sul campo

Ora difficilmente qualcosa potrà impedire che i due si ”conoscano” sul campo. Domani ci sarà il match, ma l’orario è ancora in via di definizione. “Eravamo negli spogliatoi prima dei nostri rispettivi match e ci siamo ripromessi di provare a vincere entrambi per poterci incontrare. Infatti, eravamo già nella stessa parte del tabellone a Indian Wells e non abbiamo potuto giocare perché non ero proprio in forma”. Così ha raccontato Sinner a Ubitennis. “Non ci siamo mai incontrati fino ad ora e nemmeno allenati insieme. Mi aspetto che sarà una partita ancora più complicata rispetto alle altre”.