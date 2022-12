Auguri di Capodanno: le citazioni e le immagini da inviare ad amici e parenti per augurare buon anno

Gli auguri di Capodanno, così come in generale durante le feste, sono un must, e chi non riesce ad essere originale e creativo, spesso può passare per colui che ha fatto un semplice copia incolla di un messaggio altrui. Quando si dice che ”basta il pensiero” è assolutamente vero, però, almeno quello, deve essere reale, calzante, simpatico e divertente. Ci si aspetta sempre il motto giusto per essere ricordati durante la giornata. Un vero e proprio tarlo quello degli auguri di Capodanno, e ormai manca davvero poco allo scoccare del nuovo anno 2023. Insomma, la regola aurea è non inoltrare messaggi già ricevuti, e non scrivere banalità. Il massimo sarebbe confezionare un messaggio ”ad personam” per ogni contatto della vostra rubrica: pura fantascienza, ovvio! Senza contare le tante cose da fare durate questa meravigliosa giornata. Inoltre, alle volte – è normale, tranquilli! – può accadere di essere a corto di idee, e di avere il cosiddetto ”blocco dello scrittore”, senza sapere come riempire lo spazio di quel messaggi. Per evitare di ricorrere a immagini banali, emoji o GIF, veniamo allora in vostro soccorso!

Auguri Capodanno 2023: migliori frasi, citazioni e immagini per gli amici

Ecco allora che noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo deciso di mettere a vostra disposizione un inventario folto difrasi originali ed accattivanti, con anche alcune immagini divertenti, da inviare ad amici e parenti durante queste ore che ci separano dal momento fatidico. Continuate a leggere per stimolare un po’ la vostra fantasia e, magari, prendere spunto!

Un pensiero agli astrologi che stanno preparando le previsioni per il 2023.

Speriamo che il 2023 non sia la variante del 2022. (Anonimo)

Che il 2023 realizzi in modo smisurato i vostri desideri più smisurati. A partire dai più impensabili. Buon anno nuovo.

Ricominciare, che verbo difficile.

Vi auguro qualcuno che abbia il coraggio di farlo accanto a voi, ogni giorno o quando serve, ma sempre con la stessa forza. Buon anno a tutti.

A volte, le migliori cose iniziano con un finale.

Addio 2022 e Buon 2023!

Scusa 2023, non è per diffidenza, ma usciamo da una storia difficile con tre anni, possiamo dare una sbirciatina prima di entrare? (Ginevra Cardinaletti)

Covid, guerre, minaccia atomica, inflazione, alluvioni e global warming. Praticamente ho paura di dire “Buon 2023 (Fabrizio Caramagna)

Il 2023 non può deludermi, ora mi aspetto l’invasione aliena!

Auguro a tutti un buon Capodanno e un 2023 che non sembri uscito da un film catastrofico come gli ultimi tre.

Vi auguro di essere così tanto ubriachi da non capire che state iniziando l’anno nella stessa situazione in cui si è concluso. Buon anno a tutti.

“Domani, è la prima pagina bianca di un libro di 365 pagine. Scrivine una grandiosa”. Buon 2023!

Che questo nuovo anno abbia in serbo per te solo momenti felici, grandi soddisfazioni e belle emozioni, così che non possa mai pentirti di averlo vissuto. Buon anno!

Immagini da inviare a Capodanno per messaggio

Ecco invece alcune immagini molto carine che potrete allegare al vostro messaggio, scaricandole in modo gratuito direttamente dalla nostra pagina: