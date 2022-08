Autogrill, l’addio dopo 63 anni: ecco come cambieranno i viaggi in auto

Il viaggio conta più della meta. Soprattutto se si ha la possibilità di fermarsi, dopo tante ore e chilometri, a degustare un buon caffè oppure consumando un pasto rinvigorente. La nota catena Autogrill aveva questo come missione: rifocillare gli automobilisti in transito e coccolarli durante la loro traversata. Per questo, lungo le autostrade italiane da oltre 60 anni sono stati edificati dei punti Autogrill, inconfondibili ormai anche per chi viene dall’estero.

Autogrill: il ”non-luogo” dei viaggiatori

Si tratta, volendo dare alla cosa una verve letteraria, di veri e proprio ”non luoghi”, in cui persone con storie diverse e mete altrettanto differenti si ritrovano a condividere uno spazio comune per qualche minuto di ristoro. Questi punti, non si fanno mancare niente, da sempre: sono venduti prodotti dolciari o casarecci, giocattoli, libri, riviste e tutto quello che può esserci dentro un punto commerciale e che potrebbe servire per passare il tempo durante il viaggio.

Leggi anche: Autogrill, Paolo Roverato nuovo presidente

Rifocillarsi durante la traversata

Molti italiani hanno definito l’Autogrill come una delle cose migliori di un viaggio. Si pensi ad esempio all’inconfondibile odore di cornetti appena sfornati che possiamo sentire durante la sosta in uno di questi punti di ristoro. Un buon caffè, e il gioco è fatto: tutto ci rende più carichi e svegli e, se alla fine acquistiamo un croissant e beviamo del caffè specie se siamo alla guida del veicolo, riusciremo a concentrarci meglio sul nostro viaggio.

A volte, all’interno di questi Autogrill si possono fare tanti incontri speciali, molte sono le persone che hanno stretto amicizie o si sono innamorate grazie ad un fortuito incontro all’interno di essi. Ma questa, ovviamente, è ancora letteratura.

Cambiamenti in vista: il possibile addio dopo 63 anni

La realtà, invece, ci dice che qualcosa sta cambiando su questo fronte: presto dovremo dire addio ai nostri cari Autogrill che per tanti anni ci hanno tenuto svegli e ci hanno fatto sognare grazie alle meraviglie che ci si trova all’interno.

L’accordo con Dufry

La società Autogrill, a quanto pare, avrebbe stipulato con Dufry un accordo che prevede la creazione di un gruppo a livello mondiale di servizi per la ristorazione dedicata a tutti i viaggiatori grazie ad uno scambio di azioni.

L’azionista Edizione che controlla oltre il 50% di Autogrill, diventerà, in tal modo, azionista di punta del nuovo gruppo che si andrà a creare grazie a questo accordo e avrà una quota che sarà compresa tra il 20% e il 25%. Staremo a vedere cosa cambierà per i viaggiatori e per il marchio più famoso delle carreggiate autostradali.