Befana 2023, le frasi più belle e divertenti da inviare per gli auguri del 6 gennaio

La Befana vien di notte e, oltre alle scarpe tutte rotte, ha anche il potere di portar via tutte le feste, come ogni anno, e per questo è sì una ricorrenza molto amata, ma anche piena di tanta nostalgia per i giorni appena trascorsi. Ma comunque, anche oggi è festa, e il fine settimana è molto vicino, anzi è praticamente dietro l’angolo. Quindi non demordete, e godetevi a pieno questo fantastico giorno del 6 gennaio 2023. L’albero di Natale è ancora agghindato a festa, e c’è ancora tempo qualche regalo, o meglio di una calza strapiena di dolciumi e cioccolata. Ovviamente, a patto che abbiate fatto i buoni, altrimenti vi aspettano palate di carbone.

Le migliori frasi da inviare per la Befana 2023

Come ogni anno, e come ogni ricorrenza, c’è anche la burocrazia da risolvere, quella degli auguri. Bisogna essere originali, e possibilmente non fare il copia incolla, quello spietato, per barare sui tempi. Ma il ”blocco dello scrittore” è sempre dietro l’angolo, per questo noi de Il Corriere della Città abbiamo deciso di venirvi incontro ed aiutarvi. Di seguito troverete una rassegna con le frasi più belle da inviare per gli auguri, continuate a leggere!

“Per favore mandami una cartolina dei posti che vedrai durante il tuo giro notturno, grazie. Buon lavoro!”

“Abbiamo ricevuto il suo curriculum. Tra le tante candidate, è stata selezionata lei per aspetto e presenza. Passi a ritirare la sua scopa: è assunta!”

“Non dimenticare la revisione della scopa: buon 6 gennaio!”

“Tranquilla, ho lavato le calze prima di appenderle! Auguri Befana!”

“Cara befana, invece di lasciarmi i doni nelle calze, ti prego di accoppiarle, grazie!”

“Tanti cari auguri per questa Epifania, sperando che la Befana porti solo tanto dolci e tante belle novità per questo anno appena iniziato!”

”Ho avvisato i Re Magi che quest’anno possono concentrarsi e portare solo oro anche per te! Auguri!”

“Basta regali indesiderati: quest’anno niente incenso e mirra! Buona Epifania!”

“Cari Re Magi, su Amazon trovate la lista nascita. Firmato: Giuseppe e Maria”

Filastrocche divertenti da inviare il 6 gennaio per gli auguri

E se le frasi non vi bastano, ecco anche un paio di filastrocche per i più piccini, che potrete magari recitare durante la giornata per far divertire il vostro pubblico più affezionato: