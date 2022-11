Black Friday 2022, tutte le offerte Apple: sconti su iPhone e MacBook

Anche Apple parteciperà al Black Friday 2022. Il colosso di Cupertino ha annunciato lo shopping event che dà il via al periodo natalizio e che dal 25 al 28 Novembre 2022 permetterà di accedere ad una serie di promozioni. Come si legge sulla pagina sul sito Apple acquistando un prodotto promozionato tra il 25 ed il 28 Novembre 2022 si otterrà una Apple Gift Card da utilizzare per un successivo acquisto.

Le offerte per il Black Friday della Apple

Gli importi delle Gift Card variano a seconda del dispositivo comprato:

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 o iPhone SE: Apple Gift Card da 50 Euro

AirPods Pro 2, AirPods 2, AirPods 3 con custodia di ricarica Lightning, AirPods Max: Apple Gift Card da 75 Euro

Apple Watch SE: Apple Gift Card da 50 Euro

iPad Air, iPad, iPad Mini: Apple Gift Card fino a 50 Euro

MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini o iMac: Apple Gift Card fino a 250 Euro

Magic Keyboard per iPad Pro o iPad Air, Smart Keyboard Folio, Apple Pencil (seconda generazione), e un alimentatore duo MagSafe: Apple Gift Card fino a 50 Euro

Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Flex: Apple Gift Card fino a 50 Euro

Nelle condizioni leggiamo che l’offerta è valida per gli acquisti idonei di Prodotti Apple inclusi nella promozione effettuati fra il 25 novembre 2022 e il 28 novembre 2022 tramite un canale idoneo. L’offerta è soggetta a disponibilità.