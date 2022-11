Black Friday da Euronics, sconti fino al 20 novembre: tutti i prodotti in offerta

Prosegue, per la felicità dei clienti, il Black Friday di Euronics, che farà sconti fino al 50% su tutti i prodotti in offerta. Andiamo a vedere insieme le offerte che propone il noto negozio per la propria clientela. Le offerte proposte, saranno valide fino al giorno 20 novembre 2022.

Il Black Friday di Euronics

Le offerte del Black Friday di Euronics continuano fino al 20 Novembre 2022. La catena di distribuzione d’elettronica ed informatica ha infatti prorogato il volantino per altri quattro giorno, con tantissime offerte proposte su un’ampia gamma di prodotti. Il Samsung Galaxy S20+ può essere acquistato a 399 Euro, con un risparmio del 38% rispetto ai 649 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche il Lenovo Ideapad 3, nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 499 Euro, in calo del 23% rispetto ai 649 Euro di listino.

Interessante anche la promozione sul robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo, che passa a 249 Euro, il 30% in meno dai 359 Euro di listino. L’iPhone 13 da 128 gigabyte invece può essere acquistato ad 849 Euro, il 9% in meno rispetto al prezzo di listino di 939 Euro. Sempre restando in ambito Apple, segnaliamo l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm a 309 Euro. Tra i TV, infine, segnaliamo l’LG OLED 55A2 da 55 pollici 4K a 999 Euro, in calo del 41% rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore.