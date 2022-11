Bonus cinema: a chi spetta, requisiti e come richiederlo

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, ha annunciato l’arrivo del nuovo bonus cinema, il quale è stato reso possibile da uno stanziamento di 10 milioni di euro. Questo bonus è stato pensato per incentivare i cittadini a frequentare di nuovo i cinema, settore che negli ultimi anni, a causa delle restrizioni anti covid, ha sofferto una crisi molto importante. Il bonus cinema funziona in maniera molto semplice, infatti si tratta di uno sconto che permette una riduzione sul prezzo del biglietto. I soldi necessari per il bonus erano già stati stanziati in precedenza dal Ministro Franceschini, si era soltanto in attesa dell’esecuzione del progetto.

In cosa consiste il bonus cinema

Il bonus cinema è un voucher che si applica direttamente al botteghino del cinema. La riduzione sul prezzo del biglietto è di circa 3 o 4 euro. L’unico requisito necessario per poter usufruire di questo bonus è essere in possesso dello Spid, quindi potrà essere utilizzato dai cittadini fino a esaurimento dei fondi, senza particolari limitazioni. Tutti gli utenti possessori di Spid devono generare un Qr code sul cellulare che successivamente dovrà essere mostrato e scansionato al momento dell’acquisto del biglietto. Gli esercenti per ogni biglietto scansionato nell’arco di 3 mesi, non superiore a un importo tra i 6 e i 7 euro riceveranno un contributo statale di 3 euro. La procedura quindi è la seguente: prima si paga il biglietto e successivamente si otterrà il rimborso di una parte di quanto è stato speso. Al momento ancora non c’è un’applicazione, ma il Ministro Sangiuliano assicura che tutto sarà pronto nel minor tempo possibile.

Andare al cinema dopo il covid

A seguito della pandemia, sono sempre di meno le persone che si recano al cinema per guardare un film. Questo ha portato ad una drastica diminuzione dei clienti e di conseguenza anche dei guadagni. Il peggioramento della situazione finanziaria italiana ha portato poi a un aumento dei prezzi. Inoltre è da tenere in considerazione la concorrenza delle piattaforme di streaming. Secondo i dati riportati dalla Siae inerenti agli spettatori dei cinema italiani, nel 2019 erano stati 306 milioni, mentre nel 2021 soltanto 84 milioni. Inoltre quest’anno il 64% degli italiani non è mai andato al cinema.