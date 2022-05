Bonus Cucina 2022: che cos’è e come si usano le detrazioni sui mobili

Grazie al Bonus cucina 2022 si può recuperare fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di una cucina nuova. Con il Bonus Zanzariere, Bonus tende da sole, Bonus Immobili, questo è sicuramente tra i bonus più efficienti dell’anno. Ecco come funziona e tutti i requisiti per ottenerlo.

Il Bonus cucina sarebbe non altro che una detrazione fiscale applicabile sull’acquisto di mobili nuovi destinati alla cucina. Per chi lo ottiene è previsto uno sconto sulle tasse pari al 50% su una spesa di 10.000 euro per ciascun immobile.

I requisiti

Innanzitutto per poter usufruire del buono è importante che la cucina sia destinata a un immobile in ristrutturazione. Inoltre: