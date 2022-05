Bonus Figli minorenni da 400€: come richiederlo entro il 26 maggio

Bonus figli minorenni. Si tratta di un contributo che si inserisce direttamente tra le manovre messe in atto dal Governo per poter supportare le famiglie in difficoltà durante la crisi energetica di questi tempi, per larga parte causata dalla guerra in Ucraina.

Il bonus: di cosa si tratta

Il contributo economico in questione si potrà richiedere dopo aver presentato il modello Isee, e varia dai 250 € ai 400 € a seconda dell’età dei ragazzi. Il sussidio è pensato soprattutto per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo ordine, medie, licei e scuole professionali. Attenzione per i cittadini dell’Umbria, perché la misura è già attiva e scade il 26 maggio.

Il pacchetto Family Act

Il bonus rientra, dunque, nei provvedimenti previsti dal cosiddetto Family Act, un pacchetto di misure pensato per la conciliazione di lavoro e famiglie, con un occhio di riguardo soprattutto alle donne e all’istruzione e formazione dei figli. Come molti genitori ben sanno, le spese legate alla frequentazione della scuola possono diventare una voce importante all’interno della famiglia. In Italia, certo, vige l’obbligo scolastico fino ai 16 anni di età, ma i libri di testo, necessari per l’apprendimento, così come tutto il corollario scolastico, sono a carico delle famiglie.

Come fare la richiesta per il bonus

Come abbiamo già avuto modo di dire, almeno in parte,, gli importi previsti dal bonus per i figli in età scolare sono fissi, nel senso che non variano in base all’Isee. Di fatto, si tratta di un contributo una tantum, erogato una sola volta in riferimento all’anno scolastico dello studente. Un contributo che verrà erogato sotto forma di voucher , con una validità di 12 mesi e si può utilizzare sia per l’acquisto dei libri che per il materiale scolastico necessario, che varia a seconda delle diverse materie di studio.

Domanda online e presentazione ISEE

Quello che vi possiamo anticipare per il momento, è che sicuramente per poterne usufruire sarà necessario presentare una domanda on-line. Dunque, se volete anticipare i tempi, sarà bene munirsi delle proprie credenziali per l’accesso ai portali della pubblica amministrazione, dunque Spid oppure, in alternativa, CIE o CNS. Oltre a ciò, come detto all’inizio dell’articolo, al momento della richiesta sarà fondamentale avere anche a disposizione l’attestazione Isee da allegare, aggiornata al 2022 e in corso di validità.

Precedenza alle famiglie in difficoltà e tempistiche

Tramite l’Isee verrà così data la precedenza alle famiglie con Isee basso. Per il momento, ancora non si conosce la soglia Isee prevista. Restiamo in attesa del decreto attuativo che disciplinerà la distribuzione dei bonus da 400€ monitorando la situazione che dovrebbe sbloccarsi a breve.