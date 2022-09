Bonus Pannelli Solari per l’acqua calda: come funzionano, importi, requisiti e come fare domanda

Arriva un Bonus Pannelli Solari per l’acqua calda, ovvero per i collettori solari. Servono determinati requisiti per usufruire degli incentivi. Vediamo quali sono e come risparmiare sull’investimento.

Leggi anche: Caro energia, come risparmiare sulle bollette luce e gas: i bonus

Bonus Collettori Solari

Il Governo sta cercando di incentivare l’acquisto di impianti a energia rinnovabile. Sia da parte dei cittadini che delle imprese. Gli incentivi vanno nella direzione di permettere a più persone possibile di passare a impianti di nuova generazione. Uno tra questi è il Bonus per l’acquisto dei pannelli solari.

C’è però una differenza tra pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici: i primi sono sistemi che, tramite l’energia del Sole, riscaldano l’acqua sanitaria, quella cioè usata in casa; mentre i secondi trasformano i raggi solari in energia elettrica. Che poi va ad alimentare gli elettrodomestici e dispositivi domestici, compresi quelli per scaldare l’acqua.

Leggi anche: Taglio delle bollette di luce e gas nel 2023: le proposte dei partiti in vista delle elezioni

Come funziona e i requisiti

Si chiama Bonus Collettori Solari e permette a chiunque di ottenere una detrazione fiscale del 65% per l’acquisto dei pannelli solari. Possono usufruirne tutti coloro che desiderano scaldare l’acqua in casa o in altri locali. Per fare la domanda è necessario possedere e rispettare alcuni requisiti e la spesa massima detraibile è di 60mila euro.

Ecco alcuni dei requisiti richiesti: