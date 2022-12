Buona Vigilia di Natale, le frasi più belle da inviare il 24 dicembre per augurare buone feste

Il 24 dicembre è un dei giorni più attesi dell’anno, forse anche più del Natale, perché è un giorno di attesa, di grandi aspettative, dove si sogna quello che accadrà il giorno dopo, e cioè il giorno in cui tutti gli amici, i parenti e i familiari si riuniranno per festeggiare insieme il25 dicembre. In alcune parti d’Italia si fa anche il grande cenone, il quale è spesso più importante del pranzo di Natale stesso, come se fosse capodanno, la cena della Vigilia di Natale per aspettare tutti insieme il Natale. Una cena che è soprattutto un momento di riavvicinamento a tutti quei parenti ed amici che nel corso dell’anno si sono un po’ persi di vista per impegni e lavori vari.

Tutti in attesa della Vigilia di Natale

Insomma, una grande occasione per trascorre qualche ora di gioia e condividere tutto il calore della famiglia. Anche per questa occasione, dunque, è buona norma inviare degli auguri per la Vigilia, augurando il meglio a chi non potrà essere con noi in quel momento. Spesso, però, si è a corto di idee, perché indaffarati e presi da mille altre cose. Ma niente paura, ci pensiamo noi della redazione de Il Corriere della Città a darvi l’ispirazione con le più belle frasi da poter inviare durante questa meravigliosa occasione. Continuate a leggere!

Auguri di Natale religiosi, simpatici e divertenti: frasi e messaggi da mandare il 25 dicembre su WhatsApp e Facebook

Buona Vigilia di Natale, le frasi più belle per il 24 dicembre

Ecco allora una rassegna completa delle frasi più belle ed originali da poteri inviare in occasione del giorno del 24 dicembre 2022, il giorno della Vigilia di Natale. Eccole: