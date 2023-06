Can Yaman è fidanzato con Giorgia Colombo? Ultime news, foto e Instagram

Can Yaman è un attore e modello turco sembrerebbe che, da qualche tempo, stia frequentando Giorgia Colombo. Quest’ultima non fa parte dello show business, ma è molto seguita sui social. Si tratta di una indiscrezione che non è confermata da nessuno dei due diretti interessati. Ma la vita di Yaman è sempre sotto i riflettori e, non di metto, viene spesso coinvolto in gossip.

Dopo la fine della storia d’amore con Diletta Liotta, il modello turco era stato ritenuto coinvolto in altre relazioni sentimentali che sono state prontamente smentite. I pettegolezzi lo avevano voluto insieme a Francesca Chillemi e Francesca Del Fa. Ma, come detto, s’è trattato solo di pettegolezzi che i diretti interessati hanno negato.

Yaman e Giorgia sarebbero stati visti insieme più volte

Stavolta, però, le segnalazioni di fan che avrebbero visto il bell’attore di nazionalità turca insieme a Giorgia Colombo, una giovane milanese, sarebbero diverse. Qualcuno parla di una frequentazione che sarebbe iniziata, addirittura, nel mese di dicembre. Ma non essendo Giorgia un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, di lei si sa poco. È nata il 16 agosto a Milano. Tutto il resto è buio. Non si conoscono dettagli della vita privata della ragazza, se non quelle immagini che trapelano dalle foto che posta su Instagram e che la vedono ritratta in momenti spensieratezza con amici o anche da sola.

Cosa si sa su questa frequentazione

Non ci sono notizie ufficiali su questa frequentazione, tranne il fatto che Giorgia segue l’attore su Instagram, nessun’altra indiscrezione. Sta di fatto che, se finora Yaman aveva sempre prontamente smentito le relazioni sentimentali che gli avevano attribuito, stavolta è vero che non ha confermato… ma neanche negato. Magari la manovra della presunta neo- coppia è solo un modo per tenere la loro storia, almeno finché sarà possibile, lontana dai riflettori.