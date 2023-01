Carnevale 2023 al Castello di Bracciano: ecco quando e gli eventi in programma

Il Carnevale è un appuntamento attesissimo soprattutto dai bambini ed è a loro che sono dedicate la maggior parte delle iniziative in programma anche quest’anno. Particolarmente significativi i festeggiamenti al castello di Bracciano dove, alle 11 del 19 febbraio verrà rappresentato il racconto de ‘Il re del lago e la principessa Artemisia’, un racconto strettamente legato al lago di Bracciano e al suo castello.

Una storia leggendaria per conoscere il Castello di Bracciano

La storia consente ai più piccoli di conoscere la località, sia dal punto di vista storico sia da quello culturale, tutto nell’atmosfera suggestiva dell’antico maniero. Lo spettacolo ha la durata di un’ora e 45 minuti, è rivolto a un pubblico di età compresa tra i 3 e i 9 anni. Gli organizzatori si raccomandano con quanti sono interessati a prendere parte all’evento perché prenotino la lor partecipazione a info@teatrohelios.it o al numero di telefono 329 3106062.

I partecipanti verranno accompagnati in una visita guidata all’interno del castello di Bracciano per conoscerlo più da vicino e scoprire i suoi segreti. Solo al termine sarà proposto uno spettacolo animato da musica e attori, ma lo show è concepito in maniera tale che tutti, compresi gli spettatori, entreranno a far parte di una storia che affonda le sue radici nella leggenda.

Nel corso della visita guidata gli ospiti incontreranno vari personaggi

I visitatori nel percorso incontreranno: il Re del Lago, il Cavaliere Everso, la Principessa Artemisia che, insieme ai bambini, entreranno come protagonisti nella storia per rivivere la trama dell’antica leggenda. Ma non si tratta solo di leggenda, anche di musica, fantasia e creatività, una serie di ingredienti che insieme danno vita a’ Il re del lago e la principessa Artemisia’ trasportando i giovanissimi ospiti presenti in un mondo di fiaba. Si tratta, quindi, di un’occasione per divertirsi, socializzare, scoprire le bellezze storiche del castello, conoscere una leggenda legata al maniero.