Carnevale 2023, ecco quando inizia e quando finisce: le date

Manca davvero poco a Carnevale, meno di un mese. Una festa attesa un po’ da tutti per l’allegria che è capace di infondere questa festività e anche per i dolci tipici. E gli studenti si chiedono se anche in questa occasione potranno stare a casa per qualche giorno. Anche questa ricorrenza sembra regalare alcuni giorni di pausa ai ragazzi impegnati sui banchi di scuola.

Quando inizia e quando finisce Carnevale

Quest’anno sarà il 16 febbraio giovedì grasso, anche se i festeggiamenti inizieranno la domenica successiva, il 19 febbraio e a chiudere la ricorrenza sarà il martedì grasso, il 21 febbraio, giorno che precede il mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio della Quaresima. Quali sono i giorni di sospensione delle attività didattiche? Andiamo a vedere…

Quali sono le Regioni nelle quali le scuole sospendono le attività

In questo elenco sono previste Regioni che prevedono una breve interruzione e altre nelle quali gli studenti non avranno la possibilità di stare a casa o andare in giro con gli amici per festeggiare il Carnevale. Le Regioni che prevedono una, seppur breve pausa sono: l’Abruzzo: 20-21 febbraio; la Basilicata: 20-21 febbraio; la Campania: 20-21 febbraio; il Friuli Venezia Giulia: 20-21-22 febbraio; la Lombardia (rito ambrosiano): 24-25 febbraio; il Molise: 22 febbraio; il Piemonte: 20-21 febbraio; la Sardegna: 21 febbraio; la Valle D’Aosta: 21-22 febbraio; il Veneto: 20-21-22 febbraio; la Provincia di Bolzano: 20-21-22-23-24-25 febbraio; la Provincia di Trento: 20-21 febbraio.

Quali sono le Regioni in cui non sono previste interruzioni scolastiche

Le scuole che, invece, non faranno vacanza saranno quelle delle seguenti Regioni: la Calabria; l’Emilia-Romagna; il Lazio; la Liguria; le Marche, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e l’Umbria. Gli studenti di queste ultime regioni dovranno avere la pazienza di aspettare le vacanze di Pasqua prima di potersi concedere un altro break dalla routine scolastica. Festività quelle pasquali che dovrebbero essere previste da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile.