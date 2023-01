Carnevale 2023, le scuole in Italia saranno chiuse? Vacanze scolastiche e calendario Regione per Regione

In archivio ormai da qualche giorno le sacrosante festività di Natale, Capodanno e Befana che ci lasciamo definitivamente alle spalle: addio alle abbuffate, alle vacanze, al tempo libero e a tutto il resto. Si ritorna dietro le scrivanie, a lavoro, e l’unica magra consolazione nei prossimi giorni a venire è soltanto il cosiddetto Blue Monday, previsto per lunedì prossimo, ovvero il giorno dedicato alla tristezza. Ma gli italiani, e soprattutto i ragazzi nelle scuole sono già a caccia della prossima festività, che ovviamente sarà quella di Carnevale 2023. Un’altra occasione per festeggiare, stare insieme senza troppi pensieri e, forse, per non andare a scuola. Ma è davvero così? Una cosa è certa, l’organizzazione delle festività è su base regionale in Italia per le scuole, e di conseguenza non tutte rispetteranno necessariamente la tradizione. Se volete sapere se rientrate tra i fortunati, continuate a leggere l’articolo!

Quando sarà Carnevale 2023? Data di martedì e giovedì grasso

Carnevale 2023: quali scuole sono chiuse per le vacanze?

Una cosa è certa: il 2023 sarà un anno generoso per gli italiani, perché ci saranno diverse opportunità per rilassarsi lontani dalla scuola e dal lavoro. Il primo stop è a breve, previsto per il Capodanno 2023. Quest’anno, ‘giovedì grasso’ cadrà il 16 febbraio, ma i festeggiamenti veri e propri sono attesi per la domenica successiva, il giorno del 19 febbraio 2023, mentre il martedì grasso chiuderà la ricorrenza il 23 febbraio 2023. Infine, il mercoledì delle Ceneri, giorno successivo, inaugurerà l’inizio della Quaresima in attesa della Santa Pasqua. Come anticipato, bisogna però fare attenzione perché non tutte le scuole d’Italia prevedono una pausa scolastica per alunni e insegnanti. Ecco il calendario, regione per regione.

Festività e ponti (anche scolastici) nel 2023: le date e il calendario completo

I giorni delle vacanze per Carnevale 2023 regione per regione

Ecco, di seguito, l’elenco con le scuole che chiuderanno, regione per regione:

Abruzzo: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Basilicata: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Campania: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Friuli Venezia Giulia: 20-21-22 febbraio;

20-21-22 febbraio; Lombardia (rito ambrosiano): 24-25 febbraio;

(rito ambrosiano): 24-25 febbraio; Molise: 22 febbraio;

22 febbraio; Piemonte: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Sardegna: 21 febbraio;

21 febbraio; Valle D’Aosta: 21-22 febbraio;

21-22 febbraio; Veneto: 20-21-22 febbraio;

20-21-22 febbraio; Provincia di Bolzano: 20-21-22-23-24-25 febbraio;

20-21-22-23-24-25 febbraio; Provincia di Trento: 20-21 febbraio.

Le scuole che non faranno vacanza

Se non capitate nella lista precedente, allora è probabile che quest’anno non avrete vacanze per il Carnevale 2023: ecco il calendario scolastico delle altre regioni non prevede invece festività. Si andrà a scuola in: