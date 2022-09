Carolina Di Domenico: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, vita privata e Instagram

Dopo la prima puntata di Domenica In su Rai 1 andrà in onda lo speciale Tim Music Awards Dalla Radio al Palco. Alla conduzione, dopo gli appuntamenti che hanno visto al timone Vanessa Incontrada e Carlo Conti, ci saranno Nek e Carolina Di Domenico.

Dagli inizi al debutto in radio di Carolina Di Domenico

Carolina Di Domenico è nata a Napoli il 5 aprile del 1979 ed è una nota conduttrice televisiva e radiofonica, ma anche attrice. Ha studiato al liceo linguistico, poi dopo aver interrotto gli studi universitari, ha deciso di partecipare ad alcuni spot pubblicitari. E ha esordito in Rai, dove ha presentato per il Festival di Sanremo del 2007, condotto da Pippo Baudo, la rubrica musicale Perché Sanremo è Sanremo.

Il successo con MTV (e non solo)

Carolina è stata presentata ufficialmente come VJ di MTV Italia, poi ha presentato diversi programmi. Ed è entrata a far parte dei conduttori di TRL. Nel 2009, invece, ha condotto un programma su Rai 4 e dal 2011 conduce su LA7 Dottori in prima linea. Inoltre, dal 2019 conduce con Lillo & Greg il programma radiofonico 610.

Chi è il marito, figli

Carolina Di Domenico è sposata con Pierluigi Ferrantini, leader del gruppo musicale Velvet. Dal loro amore sono nati due figli. E insieme al compagno la conduttrice sostiene la fondazione domus de luna.

Instagram: Carolina Di Domenico punta sui social

Carolina ha un profilo Instagram e con l’account @didocart vanta oltre 37 mila followers.