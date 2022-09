Tim Music Awards Dalla Radio al Palco oggi su Rai 1: scaletta cantanti e ospiti, a che ora inizia

Dopo le due puntate in prima serata con Vanessa Incontrada e Carlo Conti, questo pomeriggio, dopo il primo appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In, andrà in onda lo Speciale Tim Music Awards dalla Radio al Palco. Che vedrà alla conduzione, a partire dalle 17,20, Nek e Carolina Di Domenico. Ma chi si esibirà?

Chi sono i cantanti che saliranno sul palco dello Speciale Tim Music Awards di oggi

Saranno tanti gli artisti che saliranno sul palco. Ecco chi si esibirà (non è l’ordine ufficiale di uscita):

Aka7even

Alex

Ana Mena

Emis Killa

Federico Rossi

Franco 126

Giusy Ferreri

Malika Ayane

Marco Masini

Myss Keta

Sissi

Donatella Rettore

Tancredi

Come sempre a fare da sfondo a un pomeriggio, che sarà all’insegna della musica, la meravigliosa Arena di Verona.

Dove e a che ora andrà in onda l’evento

L’appuntamento con lo speciale dei Tim Music Awards è alle 17.20, subito dopo Domenica In. Si potrà seguire in diretta su Rai 1, ma anche in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.