Carolina Di Domenico, chi è il marito Pierluigi Ferrantini: età, Velvet, canzoni, figli, Instagram

Carolina Di Domenico, nota conduttrice televisiva e radiofonica, oggi pomeriggio salirà sul palco e presenterà, insieme a Nek, lo speciale Tim Music Awards su Rai 1. Subito dopo l’appuntamento con Domenica In. Ma conosciamo meglio il marito, Pierluigi Ferrantini.

Gli esordi e il successo con i Velvet

Pierluigi Ferrantini è nato a Roma il 7 febbraio del 1974 ed è noto per essere il frontman del gruppo musicale Velvet. Ma non solo. Il cantante, marito di Carolina Di Domenico, è anche un conduttore e speaker radiofonico e talent scout. Ha, infatti, una sua agenzia.

Quando si è formato il gruppo

I Velvet sono un gruppo musicale pop rock, che si è formato a Roma nel 1998. I componenti hanno partecipato a Sanremo, per la prima volta, nel 2001, hanno pubblicato diversi album e singoli di successo. Uno dei loro brani, tra l’altro, nel 2016 è stato scritto e registrato per essere inserito nella colonna sonora del film Veloce come il vento, con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis.

Il matrimonio con Carolina Di Domenico

Pierluigi e Carolina si sono sposati il 10 luglio del 2021, dopo anni di relazione. Dal loro amore sono nati Pietro, nel 2008, e Andrea, nel 2011: la famiglia vive nella Capitale.

Instagram

Pierluigi ha un profilo Instagram e con l’account @pier_ferrantini vanta 10 mila followers.