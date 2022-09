Chadia Rodriguez al GF VIP: chi è, età, carriera, canzoni, altezza, Instagram, fidanzato

Chadia Rodriguez è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il programma di Alfonso Signorini pronto a riprendersi il prime time di Canale 5. I concorrenti sono pronti ad entrare nella casa più spiata di Italia e tra loro ci sarà anche la giovane modella e rapper Chadia Rodriguez. Vediamo allora più da vicino la sua storia.

La biografia di Chadia Rodriguez

E’ nata ad Almeria in spagna il 7 novembre del 1998 da mamma marocchina e papà spagnolo. Oggi ha pertanto 23 anni. Si trasferisce in Italia prima a Torino, come calciatrice della Juventus fino a quando un grave infortunio la costringe al ritiro, poi a Milano, dove trova lavoro come modella. Oggi è una cantante e una conduttrice Tv.

La carriera

La sua carriera sfonda infatti nel mondo della musica ma anche in tv con la conduzione su Real Time del programma “Sex, Lies and Chadia“. Dal punto di vista musicale tra i successi maggiori troviamo “Bella Così”, uscito nel 2020 in collaborazione con Federica Carta.

Musica

Il suo percorso musicale nasce quando viene notata dal produttore Big Fish che le propone un contratto nella Doner Music (co-fondata da Jake la Furia). Il suo primo brano è “Dale“. Il suo profilo su Spotify vanta circa 244.909 ascolti mensili. All’attivo ci sono alcune collaborazioni importanti, come quella con il rapper Gemitaiz.

Tv

In tv i fan apprezzano la sua trasmissione targata Discovery+ che ha come argomento il sesso, anche sotto il profilo educativo e di confronto. Nel 2019 prese parte alla trasmissione Ossigeno di Manuel Agnelli. Nel 2022 l’approdo nel reality show tra i più famosi della tv, ovvero il GF Vip come detto.

Vita privata

Della sua sfera privata non si sa molto e non è noto se, al momento, Chadia frequenti qualcuno. Non ama definirsi come una bad girl. Nel 2021 è rimasta coinvolta in un’indagine di Polizia ed è stata accusata di rapina.

Instagram

Il suo account Instagram (lo trovate qui) vanta circa . I suoi scatti spopolano in rete e sono apprezzatissimi dai fan.