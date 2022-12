Charles Leclerc è single: è finita la storia con Charlotte

Charles Leclerc, il pilota della Ferrari, ha pubblicato sulle Storie del suo profilo Instagram un messaggio nel quale dà notizia della fine della sua storia d’amore con Charlotte Sinè. Poche parole per dare comunicazione ai suoi follower: “”Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e restiamo buoni amici”.

Su Instagram la comunicazione del pilota

Una notizia accolta sicuramente con dispiacere dai tanti fan della coppia che probabilmente già li vedevano all’altare. Ma il 25enne di Monte Carlo ha ulteriormente spiegato nel suo post: “Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie”.

Una relazione arrivata al capolinea dopo 3 anni di frequentazione, visto che i due stavano insieme dal 2019, da quando il pilota di Formula 1 aveva lasciato la sua precedente fidanzata, Giada Gianni. Ora Leclerc si concederà un periodo di pausa e probabilmente anche di riposo in vista della ripresa delle attività, in gennaio.

Resta la tristezza per la fine di una storia d’amore che forse era già stata in qualche modo compromessa anche dalle numerose voci che affermavano che il campione di Formula uno avrebbe tradito la sua compagna. Sta di fatto che qualunque siano state le motivazioni che hanno indotto la coppia a dirsi addio, è piacevole sapere che tra i due resta l’affetto e la stima reciproca tanto da poter mantenere un rapporto di amicizia.