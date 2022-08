F1 GP Belgio 2022, le prove libere 1: Sainz davanti a Leclerc, poi arriva la pioggia

La Formula 1 ritorna ancora una volta a far parlare di sé con i nuovi appuntamenti previsti per questo fiammante fine settimana. E i cavallini rampanti, pure: il weekend del GP Belgio si apre all’insegna proprio delle due Ferrari.

Formula 1, GP Belgio 2022: cosa è successo nelle prove libere 1

Di fatto, su una pista inizialmente solo lambita, di sguincio, da una pioggia leggera, e quindi non in grado di inzuppare l’asfalto, a centrare la miglior prestazione è stato lo spagnolo Carlos Sainz in 1:46.538, immediatamente seguito dal compagno di squadra Charles Leclerc.

Bronzo, per il terzo tempo, invece a Max Verstappen, che però ha segnato il suo giro con gomme Soft nella fase iniziale della sessione. Purtroppo, poi, non è riuscito a migliorare il tempo nelle fasi restanti della gara, complice anche il peggioramento meteo.

C’è stato poi il lungo stop. Prima dell’arrivo della pioggia battente che ha vanificato gli ultimi 10 minuti delle PL1, da segnalare la lunga interruzione per bandiera rossa causata dallo stop in pista della Haas di Kevin Magnussen: il danese ha parcheggiato dopo curva-1 a causa di un problema tecnico.

Tante penalità durante le prove

Una sessione non proprio lineare e per diverse ragioni. La Fia ha infatti ufficializzato una prima lista (probabilmente ancora provvisoria) delle penalità che alcuni piloti dovranno inevitabilmente scontare una volta in griglia: retrocessi dalla casella che guadagneranno in qualifica i due principali contendenti al titolo, Charles Leclerc e Max Verstappen. Ma non solo, pronti a scontare anche Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher.

Le postazioni dopo il podio

Continuando a spulciare le postazioni, alle spalle dei primi tre troviamo la Mercedes di George Russell, seguita dall’Aston Martin di Lance Stroll e dalla Williams di Alexander Albon. Infine, chiudono a top-10, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton e Sergio Perez. 19esimo tempo per Liam Lawson, pilota di riserva della cantera Red Bull che ha sostituito Gasly sull’AlphaTauri. Ora, la formula 1 tornerà in pista alle ore 17.00 per le prove libere 2 del Gp di Belgio 2022.