Ferrari F1-75, la nuova monoposto di Leclerc e Sainz per la stagione 2022: presentazione, foto e novità

Ferrari monoposto: è stata ufficialmente presentata, si chiama F1-75 e sarà l’auto con cui la scuderia correrà nel mondiale 2022. La notizia viene data attraverso i suoi canali ufficiali. Leclerc e Sainz, quindi, a partire da marzo potranno correre su una vettura completamente nuova, la sessantottesima costruita dalla scuderia col cavallino. Ma perché questo nome? Scopriamolo insieme!

Ferrari monoposto 2022: il significato del nome

F1-75: questo il nome scelto per la nuova macchina. Il nome ha un significato molto preciso: F1 dall’acronimo di Formula 1, il nome del campionato mondiale, “75” per celebrare i 75 anni dell’azienda. Era infatti il 1947, proprio nel mese di marzo, che a Maranello Enzo Ferrari inaugurava la primissima vettura della sua scuderia. La nuova monoposto sarà presentata il 17 febbraio 2022, alle ore 14.00. La F1-75 scenderà in pista, per i primi test pre-stagionali, dal 23 al 25 febbraio 2022. La seconda sessione, invece, è prevista dal 10 al 12 marzo a Bahrain (Sakhir).

John Elkann, le parole sulla F1-75

«La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75», così si esprime il presidente della Ferrari, John Elkann.

(Foto IG Charles Leclerc)