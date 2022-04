Chi è Martina Valdes la nuova ragazza di Blanco? Tutto su: la loro storia, l’ex Giulia Isoli e la risposta di Martina ai fan indignati

Ufficiale, Blanco conferma di essere nuovamente fidanzato. E no, la ragazza in questione non è la stessa a cui è stata dedicata “Brividi” a Sanremo. La vittoria del festival in effetti ha cambiato radicalmente la sua vita in tutti gli ambiti. Tour sold out, doppie date, in radio 24/24, mille interviste e numeri straordinari. Questo successo inevitabilmente si è riversato nella sua vita privata e chissà se la rottura con la sua ragazza storica Giulia Isoli è dovuta proprio da questo. Fatto sta che ora il cuore di Blanco ha un solo nome: Martina Valdes.

Martina Valdes la ballerina di Blanco

Martina Valdes ha circa 20 anni, è di Brescia e lavora come ballerina di Mamacita club in tutte le discoteche d’Italia. Una ragazza molto sensuale, provocante a cui piace pubblicare video su TikTok mentre balla tutti i trend del momento.

Grazie a Blanco il suo canale Instagram ora conta 15mila follower. Ha studiato danza presso l’Art movement Studio di Milano e ora per lavoro gira diverse città italiane.

Come si sono conosciuti: stanno insieme da Dicembre 2021?

Secondo il settimanale “Dipiù” i due si conoscono da tempo, addirittura da qualche anno, ma tra loro non c’è mai stato niente. Solo ultimamente tra i due ci sarebbe stato un colpo di fulmine che li avrebbe fatti innamorare.

Per altri invece si sono conosciuti a Marzo in discoteca durante uno show della ballerina. I fan li avrebbero visti insieme già prima del video diventato virale dove Blanco scende dal tavolo del locale per darle un bacio passionale.

Altri invece sostengono che i due stessero insieme addirittura da Dicembre 2021 perché Martina avrebbe pubblicato una loro foto insieme con sotto la canzone di Blanco “Finché non mi seppelliscono sto con te”, e a un commento di una sua follower “siete bellissimi insieme” lei aveva risposto con un’emoji innamorata.

Leggi anche: Blanco canta per il Papa: ‘Brividi’ a San Pietro il giorno di Pasquetta per 60mila giovani

La reazione dei fan sulla nuova coppia: il TikTok che li ha fatti infuriare

Il pubblico di Blanco non ha preso molto bene la nuova storia d’amore dei due, anzi. Superare la ship Blanco-Giulia è davvero difficile. Ma come biasimarli, l’ex è la ragazza di Notti in bianco, Afrodite, Brividi e tantissime altre canzoni che ci stanno facendo sognare. I fan infatti non credono per niente in questo nuovo amore e sostengono che un giorno i due torneranno insieme.

A far scatenare l’ira dei fan è stato poi un TikTok pubblicato da una ragazza presente al concerto di Blanco. Nel video viene ripresa Martina che si trova dietro le quinte mentre guarda l’esibizione del suo fidanzato Blanco. Ma a detta di tutti, e come si vede nel video, la ragazza non sembrava tanto felice di essere lì.

Alcuni fan commentano: “Aveva le braccia conserte era imbronciata e non cantava neanche una canzone. Ma si può?”

La risposta di Martina

La ragazza alle accuse ha però prontamente risposto con una diretta su TikTok affermando che “non poteva sapere tutte le canzoni di Blanco a memoria e che era giustificabile il fatto che fosse stanca”.

Ma nessuno ci sta e i fan commentano: “Sei la ragazza di Blanco. Giulia lo seguiva dappertutto e gli faceva fare sempre bella figura. A te piace solo perché è famoso”.