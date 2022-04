Chi è Maurizio Casagrande: età, padre, film, vita privata, carriera

Maurizio Casagrande è un attore e comico italiano di successo amatissimo dal pubblico. La sua comicità arriva a tutte le fasce d’età e per questo il suo nome è diventato una garanzia. Ospite a Made in Sud, con i bravissimi Clementino e Lorella Boccia sta regalando emozioni e risate irrinunciabili. Conosciamo quindi meglio il suo mondo e tutto della sua vita privata!

La vita di Maurizio Casagrande

Il comico è nato il 4 Novembre del 1961 a Napoli. La sua passione per l’arte è nata fin da bambino grazie alla musica. Ha iniziato infatti a suonare il pianoforte e la batteria a circa 8 anni amando follemente questo mondo. Un po’ di anni più tardi, negli anni Settanta, ha deciso di prendere parte a una rock band: i Tetra Neon. La sua passione è diventata sempre più grande da iscriversi al Coversatorio di San Pietro a Majella per proseguire i suoi studi.

Il primo passo nel mondo dello spettacolo l’ha fatto grazie a Nello Mascia, entrando ufficialmente nella sua compagnia. Ha così iniziato i suoi primi lavori come attore, il suo primo debutto al cinema risale al 1998 con Vincenzo Salemme nel film “L’amico del cuore“. Da quel momento ha poi preso parte a tantissimi film e programmi tv.

Alcuni film dell’attore

Dopo l’amico del cuore, Casagrande ha recitato in diversi film di Vincenzo Salemme, quali:

A ruota libera (2000)

(2000) Volesse il cielo (2002)

(2002) Cose da pazzi (2005)

(2005) …E fuori nevica (2014)

Dal 2005 al 2008 ha poi iniziato a far parte di alcune fiction televisive come “Carabinieri” interpretando il ruolo del maresciallo Bruno Morri. Nel 2009 ha poi iniziato a sperimentare la vita da conduttore con il programma Da Nord a Sud… e ho detto tutto! su Rai1. Da quel momento per Maurizio Casagrande il mondo dello spettacolo si è aperto a 360gradi e negli anni ha dimostrato di riuscire ad essere più cose: attore, comico, presentatore.

La moglie, i figli, il padre

L’attore e comico è sposato con Tiziana De Giacomo, anche lei è un’attrice nata nel 1983. I due vivono entrambi a Napoli e non hanno figli. La moglie oltre essere una bravissima attrice è anche una modella che nel 2009 è arrivata nelle finali di Miss Italia. Il padre di Maurizio di chiama Antonio Casagrande, un bravissimo attore di teatro, che ha fondato l’accademia Teatrale di Mezzogiorno.