Christmas Jumper Day venerdì 9 dicembre 2022: cos’è e perché oggi si deve indossare il maglione natalizio

Il 9 dicembre è il Christmas Jumper Day, una giornata che nasce per una iniziativa benefica nella quale bisogna tirare fuori dagli armadi quei bei maglioni colorati stile Natale con tanto di renne, pupazzi di neve o anche Babbo Natale sopra. Una moda per tanto tempo non considerata, anzi, per molti denigrata che adesso invece sta prendendo piede. Si tratta di un capo di abbigliamento che proprio non deve mancare.

Perchè è nato il Christmas Jumper Day

Il Christmas Jumper Day nasce per raccogliere fondi da destinare a bambini in difficoltà presenti nel mondo. Si tratta di una iniziativa lanciata circa dieci anni fa da Save the Children. Partecipare è estremamente facile basta pubblicare una foto con indosso uno di questi simpatici maglioni con l’hashtag #ChristmasJumperDay e effettuando una donazione. Oggi più che mai si tratta di una iniziativa importante, vista la situazione di difficoltà nella quale si trovano i bambini in Paesi poveri a causa della guerra in Ucraina e del Covid. Non si tratta di fondi che vengono destinati a regali di Natale, ma proprio all’acquisto di beni di prima necessità.

La popolarità dei maglioni Christmas Jumper arrivano probabilmente dai resort sciistici, ma l’origine si attribuisce alla Norvegia dove vengono realizzati con lana più spessa e con decorazioni. Anche se anche restano grossolani e anche goffi stanno prendendo piede e in tanti desiderano averne uno in occasione del Natale. La loro diffusione è dovuta sicuramente anche ai social che li ha diffusi così tanto intorno. Oggi anche i personaggi noti dello spettacolo li indossano e la varietà aumenta sempre più rispondendo a un trend del momento.